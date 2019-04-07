СМИ: Над Москвой опасно сблизились два самолёта

Лайнеры сумели благополучно разойтись в воздухе, из-за чего удалось избежать катастрофы.

Лайнер Airbus A380 и бизнес-джет Falcon опасно сблизились в небе над Москвой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Отмечается, что Airbus направлялся из Лондона в Гонконг, а Falcon в этот момент вылетал из Шереметьево. При наборе высоты пилот маленького самолёта не принял во внимание наличие на расстоянии нескольких сотен метров лайнера.

Однако сразу же сработала наземная система предупреждения, воздушные суда были выведены из опасной зоны. Пострадавших нет.