В Европе готовят новую масштабную экранизацию "Доктора Живаго"

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В Европе готовят новую масштабную экранизацию "Доктора Живаго"

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Фото: © Flickr/Joe Pemberton

Над проектом работает сценарист, известный по сериалам "Викинги", "Тюдоры" и "Золотой век".

Немецкая кинокомпания Wild Bunch объявила о запуске масштабной новой экранизации романа "Доктор Живаго" Бориса Пастернака. Об этом сообщает "Российская газета".

В сериал войдёт восемь серий, сценарием займётся Майкл Хёрст, работавший над такими проектами, как "Викинги", "Тюдоры", "Элизабет" и "Золотой век".

Проект раздвигает границы кино. Он охватывает большую историю личного путешествия доктора Живаго в вихре революции. И мы его намеренно связываем с актуальными событиями сегодняшнего дня в разных странах, — заявил Хёрст.

Как отмечается, предпродажа сериала в разные страны уже началась.

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