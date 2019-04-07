В метро Москвы сообщили о сбое на участке красной ветки

На Сокольнической линии по техническим причинам отсутствует движение от станции "Парк культуры" до станции "Комсомольская". При этом в обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба столичной подземки в своём твиттере.

На Сокольнической линии (1) нет движения от «Парка культуры» до «Комсомольской» по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. — Московское метро (@MetroOperativno) 7 апреля 2019 г.

Работники метрополитена прилагают все усилия для восстановления движения на участке.