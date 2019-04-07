В метро Москвы сообщили о сбое на участке красной ветки

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В метро Москвы сообщили о сбое на участке красной ветки

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

На Сокольнической линии по техническим причинам отсутствует движение от станции "Парк культуры" до станции "Комсомольская". При этом в обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба столичной подземки в своём твиттере.

Работники метрополитена прилагают все усилия для восстановления движения на участке.

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