Сообщение об опасном сближении самолётов в небе над Москвой не подтвердилось

Информация об опасном сближении лайнера Airbus A380 и бизнес-джета Falcon не соответствует действительности. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в аэронавигационной отрасли.

— Опасных сближений в московской воздушной зоне в минувшие сутки зафиксировано не было, — сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что в небе над столицей опасно сблизился Airbus, летевший из Лондона в Гонконг, и бизнес-джет, вылетавший из Шереметьево.