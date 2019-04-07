Сообщение об опасном сближении самолётов в небе над Москвой не подтвердилось

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Сообщение об опасном сближении самолётов в небе над Москвой не подтвердилось

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Фото: © Pixabay

Информация об опасном сближении лайнера Airbus A380 и бизнес-джета Falcon не соответствует действительности. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в аэронавигационной отрасли.

Опасных сближений в московской воздушной зоне в минувшие сутки зафиксировано не было, — сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что в небе над столицей опасно сблизился Airbus, летевший из Лондона в Гонконг, и бизнес-джет, вылетавший из Шереметьево.

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