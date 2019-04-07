В Минкомсвязи заявили, что Рунет останется свободной площадкой

По словам представителя ведомства, при этом на данный момент сложно прогнозировать, каким будет Интернет в ближайшие пять лет.

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Рунет, которому сегодня исполняется 25 лет, всегда был и останется свободной площадкой для самовыражения.

— Свободной площадкой был и останется, — приводит слова Волина РИА "Новости".

По словам Волина, интернет-отрасль РФ является одной из самых передовых в мире и тренды развития у неё общие с крупнейшими государствами.

При этом, по его словам, на данный момент сложно прогнозировать, каким будет Интернет в ближайшие пять лет, так как "темпы изменений очень высокие".

В свою очередь председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что в ближайшем будущем Россию ожидает появление новых цифровых технологий.

— Россия, будучи в авангарде стран, переживающих бурную цифровизацию, оперативно откликается на возникновение новых IT-решений. Поэтому уже в ближайшем будущем нас ждёт переход на новое поколение мобильной связи 5G, повсеместное внедрение в нашу жизнь интернета вещей, дальнейшее распространение технологий умного города, — указал Левин.

7 апреля Рунет празднует 25-летие — в этот день в 1994 году международный сетевой информцентр InterNIC официально делегировал национальный домен верхнего уровня .RU для РФ. Таким образом, в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись об открытии российского интернет-пространства.

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