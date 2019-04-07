Москвичам предложили отмыть бюсты Ленина и Маркса в "Музеоне"

Всего же очистить можно будет 80 скульптур, а организаторы уверяют, что эта акция является началом весны в парке.

Жители Москвы смогут отмыть бюсты Владимира Ленина и Карла Маркса в парке "Музеон" в рамках акции "Головомойка", которая пройдёт 13 апреля. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Всего же очистить можно будет 80 скульптур. Их отметят специальными знаками жёлтого цвета. При этом весь необходимый инвентарь организаторы предоставят на месте.

Акция "Головомойка" проходит в третий раз, а её инициаторы отмечают, что вместе с ней в парке начинается весна.