Москвичам предложили отмыть бюсты Ленина и Маркса в "Музеоне"

Жители Москвы смогут отмыть бюсты Владимира Ленина и Карла Маркса в парке "Музеон" в рамках акции "Головомойка", которая пройдёт 13 апреля. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.
Всего же очистить можно будет 80 скульптур. Их отметят специальными знаками жёлтого цвета. При этом весь необходимый инвентарь организаторы предоставят на месте.
Акция "Головомойка" проходит в третий раз, а её инициаторы отмечают, что вместе с ней в парке начинается весна.
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