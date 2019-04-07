Слон растоптал браконьера на глазах его друзей, а останки съели львы

Как рассказали смотрители заповедника, от мужчины остались только штаны и череп.

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике слон насмерть затоптал браконьера. Об этом информирует местная полиция в своём твиттере.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh — SA Police Service (@SAPoliceService) 6 апреля 2019 г.

Группа охотников незаконно пробралась на территорию заповедника. Один из них хотел поймать носорога, когда на него напал слон. Он насмерть затоптал мужчину на глазах у товарищей. Свидетели немедленно покинули парк и связались с его семьёй.

3 апреля смотрители заповедника выдвинулись на поиски тела. Останки были обнаружены на следующий день недалеко от Крокодилового моста.

— На месте нашли только человеческий череп и штаны. По всей вероятности, на мужчину напал прайд голодных львов, — отметил рейнджер Дон Инглиш.

По информации местной полиции, трёх соучастников арестовали. Первое слушание по делу состоялось 5 апреля. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении на территорию заповедника, отсутствии лицензии на оружие и боеприпасы, а также в нелегальной охоте. Повторное слушание состоится 12 апреля.