В жилом доме в Тбилиси произошёл взрыв

В результате инцидента в квартире разрушило стену. На данный момент известно о восьми пострадавших.

В Тбилиси произошёл взрыв в одной из квартир жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Центра скорой медицинской помощи по городу Тамара Мчедлишвили.

— В больницу доставлено семь человек. Среди пострадавших — один ребёнок. Он находится в Детском госпитале имени М. Иашвили, — сказал Мчедлишвили.

По словам жителей, они ещё утром почувствовали запах газа и пытались вызвать сотрудников местной газораспределительной компании "Казтрансгаз".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности на объектах коммуникаций, что карается лишением свободы на срок от четырёх до семи лет.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Тбилиси из-за утечки газа погибло семь человек.