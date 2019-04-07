Более 600 кг макулатуры собрали в Ульяновске в рамках акции #СохранимЛес

Цель мероприятия — сохранение целостности "зелёного щита", который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озёра и пруды.

В рамках акции #СохранимЛес жители Ульяновска собрали почти 650 килограммов макулатуры. Вторсырьё принимали на пяти станциях по всему городу, которые были организованы в рамках акции "Молодёжки ОНФ". Участие в ней приняли 40 человек.

Всероссийская экологическая акция #СохранимЛес проходит 7 апреля в 85 регионах России. В различных городах определены специальные пункты приёма использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий может принести и сдать макулатуру. Рекордсменов по сбору наградят сюрпризами и ценными подарками.

Всю собранную макулатуру передадут региональным операторам для дальнейшей переработки. А на сайте "Молодёжка ОНФ" будет опубликован рейтинг самых активных регионов по результатам акции #СохранимЛес.

Ранее Лайф писал, что всероссийская акция #СохранимЛес состоялась в Приморском крае.