Лавров заявил об озабоченности России сделкой США по Израилю

По словам главы российского МИД, решения Вашингтона несут дестабилизирующий характер в регионе.

Власти России обеспокоены действиями американской администрации на Ближнем Востоке, в частности, по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Как отметил глава МИД РФ, хотя свои действия в регионе Вашингтон называет "сделкой века", на самом деле они несут дестабилизирующий характер. Об этом Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой.

— Нас тревожит то, что происходит в регионе, то, что происходит на палестинских территориях. И у нас нет каких-либо сомнений в необходимости придерживаться в полной мере той международно-правовой базы, которая была сформирована международным сообществом в виде резолюции Совбеза ООН и арабской мирной инициативы, — сказал Лавров.

Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, по данной проблеме необходимо действовать исключительно на двухгосударственной основе, поскольку односторонние действия "не доведут до добра".

— У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный дестабилизирующий характер решений Соединённых Штатов по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую "сделку века", о которой только и говорят, но которую никто так и не видел, — подчеркнул Лавров.