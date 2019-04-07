Московских водителей просят воздержаться от поездок на юго-восток столицы

Водителей в Москве просят воздержаться от поездок на юго-восток города из-за непростой дорожной ситуации. Об этом сообщает официальный сайт ЦОДД.

Отмечается, что причиной затруднений являются ограничения, которые начали действовать из-за закрытия участка фиолетовой ветки столичного метро.

— Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы, — говорится в сообщении.

В организации также напомнили о ежедневно работающих выделенных полосах.

Ранее Лайф рассказывал о закрытии участка фиолетовой ветки метро от "Пролетарской" до "Котельников".