В Москве задержаны двое британцев с неизвестным порошком

Полиция задержала в центре Москвы двоих британцев, имевших при себе, предварительно, наркотические средства. Об этом сообщает ТАСС.

— Накануне на ул. Макаренко в Москве задержаны двое подданных Великобритании, которые имели при себе, по предварительной информации, наркотические средства, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

На данный момент вещество направили на экспертизу, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.