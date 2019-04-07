Опубликовано видео эвакуации американских войск в Ливии

Из-за эскалации гражданского конфликта Африканское командование (АФРИКОМ) Вооруженных сил США приняло решение об эвакуации военных из Ливии, руководствуясь вопросом их безопасности.

Ливийские СМИ опубликовали видео эвакуации американских военных с территории их базы в районе Палм Сити в городе Джанзур, что расположен к западу от Триполи. На кадрах видно, что военных вывезли при помощи кораблей на воздушной подушке ВМС США.

Как уже писал Лайф, из-за эскалации гражданского конфликта Африканское командование (АФРИКОМ) Вооруженных сил США приняло решение об эвакуации военных из Ливии, руководствуясь вопросом их безопасности. Однако, как уточнил командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер, данная мера носит временный характер, и как только ситуация в стране стабилизируется, американские военные вернутся в Ливию.

Напомним, национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Её цель — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН. При этом фельдмаршал Хафтар уже отказался от переговоров с премьером.