Главарю тамбовской ОПГ предъявлено обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

Читайте также

Главарю тамбовской ОПГ предъявлено обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

474

Владимир Барсуков (Кумарин) Фото: ©РИА Новости/Андрей Стенин

Бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), признанному судом Петербурга виновным в создании тамбовской ОПГ, предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата ГД РФ второго созыва Галины Старовойтовой. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы ещё не ознакомились с делом, — приводит агентство слова адвоката Барсукова Константина Кузьминых.

20 марта суд в Петербурге вынес Барсукову приговор по делу о создании тамбовской ОПГ, в итоге осудив его по совокупности на 24 года колонии строгого режима, а также оштрафовав на миллион рублей.

Напомним, депутат Госдумы, правозащитница Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве в июне 2005 года суд приговорил трёх человек к срокам от 11 лет до 23,5 года. Согласно постановлению суда, Старовойтову убили из-за её политической деятельности.

Следствие по делу возобновили в августе 2013 года. В ноябре того же года бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием и дал показания на заказчика убийства — предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина), лидера тамбовской ОПГ.

Читайте материал Лайфа "Четверть века не видать. Владимир Кумарин — от "ночного губернатора" к срокам".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×