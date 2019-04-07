Главарю тамбовской ОПГ предъявлено обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

Бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), признанному судом Петербурга виновным в создании тамбовской ОПГ, предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата ГД РФ второго созыва Галины Старовойтовой. Об этом сообщает ТАСС.

— Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы ещё не ознакомились с делом, — приводит агентство слова адвоката Барсукова Константина Кузьминых.

20 марта суд в Петербурге вынес Барсукову приговор по делу о создании тамбовской ОПГ, в итоге осудив его по совокупности на 24 года колонии строгого режима, а также оштрафовав на миллион рублей.

Напомним, депутат Госдумы, правозащитница Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве в июне 2005 года суд приговорил трёх человек к срокам от 11 лет до 23,5 года. Согласно постановлению суда, Старовойтову убили из-за её политической деятельности.

Следствие по делу возобновили в августе 2013 года. В ноябре того же года бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием и дал показания на заказчика убийства — предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина), лидера тамбовской ОПГ.

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