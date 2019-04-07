Медведев назвал Матвиенко талантливым и ярким политиком

Глава правительства отметил талант и яркость спикера Совфеда как политика, а также её эрудированность.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

— Примите мои сердечные поздравления с юбилеем. Ваше имя неслучайно означает на латыни "сильная". Именно сила характера, сила ума, сила особой женской мудрости позволяют вам достигать максимальных высот везде, где бы вы ни работали: на дипломатической службе, в правительстве, во главе Санкт-Петербурга или СФ, — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава правительства отметил талант и яркость спикера Совфеда как политика, а также её эрудированность. По словам Медведева, Матвиенко всегда отстаивает свою позицию, а в сложных ситуациях регулярно берёт на себя ответственность.

Кроме того, он отметил, что Матвиенко выполняет огромную работу на посту председателя Совета Федерации по взаимодействию всех ветвей власти и укреплению межправительственного сотрудничества.

Напомним, сегодня Владимир Путин назвал Матвиенко полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре России.