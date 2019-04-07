ЦИК Украины опубликовала окончательные итоги первого тура выборов президента

Шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Украины Пётр Порошенко вышли во второй тур выборов президента страны. Окончательные результаты голосования огласила на брифинге глава украинской Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
ЦИК установила… Зеленский Владимир Александрович — 30,24 процента, Порошенко Пётр Алексеевич — 15,95 процента
Татьяна Слипачук
Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.
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