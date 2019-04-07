СКР рассказал о ходе расследования теракта в метро Петербурга

Следователи сообщили, что совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России были задержаны 11 подозреваемых.

Следователям удалось в течение месяца установить всех причастных к теракту, произошедшему два года назад в метро Санкт-Петербурга. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— Благодаря слаженному взаимодействию следователей с ФСБ России в кратчайшие сроки удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей, — сказала Петренко.

Как отмечается, подтвердить виновность преступников помог "уникальный эксперимент".

Напомним, в 2017 году на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" Петербургского метро произошёл взрыв, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Ещё один готовившийся взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить.