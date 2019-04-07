В Подмосковье на теплотрассе найдены обгоревшие тела мужчины и женщины

В Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья следователи выясняют обстоятельства гибели в коллекторе двух человек в возрасте около 40 лет без определённого места жительства, информирует пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

— По предварительным данным, погибшие, не имея постоянного места жительства, обогревались в помещении теплотрассы при помощи костра, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.