В Подмосковье на теплотрассе найдены обгоревшие тела мужчины и женщины

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В Подмосковье на теплотрассе найдены обгоревшие тела мужчины и женщины

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Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников (архив)

В Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья следователи выясняют обстоятельства гибели в коллекторе двух человек в возрасте около 40 лет без определённого места жительства, информирует пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

По предварительным данным, погибшие, не имея постоянного места жительства, обогревались в помещении теплотрассы при помощи костра, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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