На Украине посмертно наградили пулемётчицу Ведьму орденом

Украинская националистка пулемётчица ВСУ Яна Червоная, более известная по позывному Ведьма, награждена орденом Богдана Хмельницкого посмертно. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко.
— За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета... наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно), — говорится в тексте президентского указа.
Отметим, Яне Червоной было 39 лет. По словам зампреда Верховной рады Ирины Геращенко, дома пулемётчицу ждали муж и двое детей. Пулемётчица пошла служить добровольцем в 2016 году. Также она была активной участницей Евромайдана.
Как писал Лайф, о смерти Ведьмы сообщил в "Фейсбуке" действующий президент Украины Пётр Порошенко. Позже в ДНР опровергли данные о миномётном обстреле.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени