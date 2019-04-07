На Украине посмертно наградили пулемётчицу Ведьму орденом

По заявлению киевской стороны, военнослужащая ВСУ погибла в результате миномётного обстрела, однако власти ДНР отрицают, что открывали огонь.

Украинская националистка пулемётчица ВСУ Яна Червоная, более известная по позывному Ведьма, награждена орденом Богдана Хмельницкого посмертно. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко.

— За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета... наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно), — говорится в тексте президентского указа.

Отметим, Яне Червоной было 39 лет. По словам зампреда Верховной рады Ирины Геращенко, дома пулемётчицу ждали муж и двое детей. Пулемётчица пошла служить добровольцем в 2016 году. Также она была активной участницей Евромайдана.

Как писал Лайф, о смерти Ведьмы сообщил в "Фейсбуке" действующий президент Украины Пётр Порошенко. Позже в ДНР опровергли данные о миномётном обстреле.