Парубия высмеяли за прогулку в плавках в Катаре: Слава патриоту Украины

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Парубия высмеяли за прогулку в плавках в Катаре: Слава патриоту Украины

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Пользователей Сети шокировало, что депутат, приехавший на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза, остановился в пятизвёздочном отеле.

Председателя Верховной рады Андрея Парубия высмеяли за видео в плавках у бассейна в Катаре. Ролик опубликовал украинский журналист Александр Дубинский в своём фейсбуке.

Отмечается, что Парубий приехал в Катар на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза и попал на видео, когда решил искупаться в бассейне пятизвёздочного отеля в Катаре, уточняет издание.

Красиво жить не запретишь, приятное с полезным, за наши деньги — любой каприз, слава патриоту Украины Парубию...

Tatyana Lisca

Интересно, сколько лет он откладывал со своей спикерской зарплаты. А может, тёща помогла?

Serhiy Zhayvoronok

Радует одно, что осталось недолго их прекрасной жизни. Считаю дни и минуты

Юлия Соколова

Ранее Лайф рассказывал, что Андрей Парубий отключил микрофон депутату, говорившему на русском языке.

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