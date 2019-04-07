Парубия высмеяли за прогулку в плавках в Катаре: Слава патриоту Украины

Председателя Верховной рады Андрея Парубия высмеяли за видео в плавках у бассейна в Катаре. Ролик опубликовал украинский журналист Александр Дубинский в своём фейсбуке.
Отмечается, что Парубий приехал в Катар на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза и попал на видео, когда решил искупаться в бассейне пятизвёздочного отеля в Катаре, уточняет издание.
Красиво жить не запретишь, приятное с полезным, за наши деньги — любой каприз, слава патриоту Украины Парубию...
Tatyana Lisca
Интересно, сколько лет он откладывал со своей спикерской зарплаты. А может, тёща помогла?
Serhiy Zhayvoronok
Радует одно, что осталось недолго их прекрасной жизни. Считаю дни и минуты
Юлия Соколова
Ранее Лайф рассказывал, что Андрей Парубий отключил микрофон депутату, говорившему на русском языке.
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