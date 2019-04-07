На Украине двое молодых людей убили мужчину ради видео

На Украине два молодых человека сняли на видео жестокое избиение мужчины на мосту около Сичеславской набережной в городе Днепре. Об этом информирует Нацполиция Днепропетровской области.

Молодые люди избили 48-летнего мужчину, а затем скинули его с моста в реку, записывая происходящее на видео. Пострадавший умер от полученных травм.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Идёт следствие.