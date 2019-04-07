Названы 10 самых продаваемых кабриолетов и купе в России

Больше всего в списке представителей немецкой компании Mercedes — сразу три автомобиля.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг из десяти самых продаваемых кабриолетов и купе на российском рынке. Всего же за 2018 год было реализовано 4,4 тысячи новых представителей класса.

В лидерах остаётся Mercedes-Benz E-Class, которых в прошлом году было куплено 1548 машин. Следом идёт BMW 4 Series с показателем 527 экземпляров, а тройку замыкает Mercedes C-Class. В пятёрке также оказались S-Class от Mercedes и Audi A5.

В топ-10 нашлось место Porsche 911, BMW 2 Series, Chevrolet Camaro, Audi TT и Infiniti Q60.