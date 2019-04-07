В Липецкой области спустя три дня нашли пропавшую школьницу

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В Липецкой области спустя три дня нашли пропавшую школьницу

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Фото: © СУ СКР по Липецкой области (архив)

Теперь девочку допрашивают следователи, выясняются причины её ухода из дома, условия проживания и воспитания.

Правоохранители нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую в городе Ельце Липецкой области после занятий 4 апреля. Об этом сообщает СУ СКР по Липецкой области.

В рамках расследования дела по факту безвестного исчезновения 14-летней школьницы в городе Елец установлено её местонахождение, — говорится в сообщении ведомства.

Теперь девочку допрашивают следователи, выясняются причины её ухода из дома, условия проживания и воспитания. Также выясняется, совершались ли в отношении школьницы противоправные действия.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летней школьницы в городе Ельце Липецкой области.

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