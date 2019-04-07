На Ставрополье из-за возгорания травы повреждён газопровод

В результате приостановлено газоснабжение порядка полутора тысяч домов в поселке Дёмино Шпаковского района.

В результате возгорания сухой травы оказалась повреждена прокладка соединения газопровода в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

— В 13:55 поступила информация о возгорании сухой растительности на автодороге Ставрополь — Дёмино. <...> В результате произошло повреждение прокладки на фланцевом соединении газопровода высокого давления диаметром 200 миллиметров. <...> Подача газа в посёлок Дёмино ограничена, — говорится в сообщении.

В зоне ограничения располагается порядка полутора тысяч жилых домов, школа и детсад. На месте работает ремонтно-восстановительная бригада. Ожидается, что работы окончатся вечером.