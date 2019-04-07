В мэрии Москвы рассказали, когда запустят движение по южному участку БКЛ

При этом строители сделают всё, чтобы закончить работы раньше запланированного срока.

Движение поездов по южному участку Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется запустить в 2022 году. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

— Строительство южного участка БКЛ полностью развёрнуто, идёт по графику. Прогноз по вводу — мы ставим его в 2022 году. Хотя технологический срок его ввода — в 2023 году, — заявил Хуснуллин.

По его словам, строители приложат максимум усилий, чтобы завершить работы раньше намеченного срока. Отметим, что на южном участке расположится три станции — "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".