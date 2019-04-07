Профессор Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Также, по мнению артиста, Россия обязана максимально компенсировать убытки Незалежной.

Россия должна просить прощения у Украины, кланяться ей в ноги и возмещать ущерб. Такое заявление в интервью украинскому изданию "Обозреватель" сделал российский певец Алексей Профессор Лебединский.

— Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки, — отметил артист.

Кроме того, певец рассказал, что хочет переехать жить на Украину, потому что в США, куда он эмигрировал из России ещё в 2014 году, "всё чужое".

Отметим, Алексей Профессор Лебединский — российский музыкант и певец, получивший широкую известность благодаря своим песням "Я убью тебя, лодочник" и "Там вдали, у метро".

Напомним, обвинения России в "агрессии" в отношении Украины начались в 2014 году, когда Крым вошёл в состав РФ. Однако это произошло в результате всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение Крыма с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".