Омская область приняла участие в акции #СохранимЛес

Организаторы назвали основной целью этого мероприятия развитие культуры раздельного сбора мусора.

"Молодёжка Общероссийского народного фронта (ОНФ)" провела акцию #СохранимЛес по сбору макулатуры в Омской области. Все желающие поучаствовать могли передать макулатуру в пункты приёма. Те в свою очередь отдадут её на переработку специализированным заводам.

Основной целью акции организаторы назвали развитие культуры раздельного сбора мусора. Кроме того, акция призвана обратить внимание россиян на сохранение "зелёного щита" — лесов, рек, береговых линий, озёр и прудов.

Также участники акции могли посетить само предприятие по переработке макулатуры, чтобы убедиться, что их старания были не напрасны.

В Омской области работали пять пунктов приёма. Всего в акции поучаствовало 357 человек. Они собрали 2,77 тонны макулатуры.

Акция #СохранимЛес прокатилась по всем регионам страны от Приморского края до Калининградской области. По её итогам кубок рекордсмена будет вручён трём регионам, которые смогли собрать наибольшее количество макулатуры.

Ранее стало известно, что в рамках акции #СохранимЛес жители Ульяновска собрали почти 650 килограммов макулатуры.