В Таиланде из-за урагана повреждено более 400 домов

В девяти северо-восточных провинциях Таиланда прошедший ураган повредил 411 домов. Об этом сообщает The Nation.
По данным издания, проливные дожди прошли в провинциях Накхонпханом, Кхон Каен, Лоей, Пхрае, Махасаракхам, Убон Ратчатхани, Питсанулок, Патумтхани и Сакон Накхон.
Уже проведён первый осмотр пострадавших строений для определения размера компенсаций. При этом в ближайшие дни в ряде провинций страны синоптики ожидают дожди с грозами.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени