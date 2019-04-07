В Таиланде из-за урагана повреждено более 400 домов

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В Таиланде из-за урагана повреждено более 400 домов

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Фото: © The Nation

Уже проведены первые осмотры пострадавших строений для определения размера компенсации.

В девяти северо-восточных провинциях Таиланда прошедший ураган повредил 411 домов. Об этом сообщает The Nation.

По данным издания, проливные дожди прошли в провинциях Накхонпханом, Кхон Каен, Лоей, Пхрае, Махасаракхам, Убон Ратчатхани, Питсанулок, Патумтхани и Сакон Накхон.

Уже проведён первый осмотр пострадавших строений для определения размера компенсаций. При этом в ближайшие дни в ряде провинций страны синоптики ожидают дожди с грозами.

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