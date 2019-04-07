Во ФСИН пообещали сохранить йогу и призвали не осуждать однополые отношения

Замглавы учреждения отметил, что йогой занимаются во всём мире и что вреда от неё никому нет.

В московских следственных изоляторах продолжат проводить занятия йогой, заявил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

— Мы проводили исследование, и у тех людей, которые занимались йогой, резкое сокращение обращений к врачам за помощью. Это очень положительный эффект, — сказал Максименко.

Он отметил, что заключённым также будут преподавать дыхательную гимнастику цигун. По его словам, йогой занимаются по всему миру, никому от неё вреда нет, к гомосексуализму от неё никого не тянет.

— Но даже если и потянет, у нас в стране демократия и каждый имеет право выбрать свой путь, статьи за гомосексуализм нет, — заявил Максименко.

Ранее в СМИ появились сообщения, что занятия йогой в СИЗО Москвы приостановили после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. По данным "Московского комсомольца", причиной стало письмо богослова Александра Дворкина, который заявил, что подобная практика приводит к гомосексуализму.