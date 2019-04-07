Жители Самарской области сняли на видео падение метеорита

По словам очевидцев, падение небесного тела сопровождалось яркими вспышками, громкими взрывами, а некоторые даже якобы ощутили взрывную волну.

Очередное падение метеорита сняли на видео жители России. На этот раз повезло жителям Самары. В записях в социальных сетях под опубликованными роликами люди писали, что сначала приняли вспышки от падения небесного тела за разряд молнии.

— Мы думали, на улице что-то обрушилось, грохот был хороший, — написал местный житель Виктор Сергеев.

Как позднее сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в 21:50 (20:50 по московскому времени) 6 апреля поступило сообщение о раздавшемся глухом звуке в Самаре, а также в центральных и южных районах региона.

— По результатам проведённой проверки выяснилось, что происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило, — пояснили в ведомстве.