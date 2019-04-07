Nissan прекратит выпускать хетчбэк Versa

Читайте также

Nissan прекратит выпускать хетчбэк Versa

145

Фото: © Pixabay

Вероятнее всего, его заменит представитель класса кроссоверов, возможно это будет модель Kicks.

Японский автоконцерн Nissan прекратит производство хетчбэка Versa Note в конце 2019 года, а также перестанет реализовывать его в США. Об этом сообщает издание CarsDirect.

Вероятнее всего, его заменит представитель класса кроссоверов, возможно это будет модель Kicks. С меньшей долей вероятности указывается электрический Leaf нового поколения.

Причиной решения о снятии с производства Versa стало небольшое количество продаж модели.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×