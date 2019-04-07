Nissan прекратит выпускать хетчбэк Versa

Японский автоконцерн Nissan прекратит производство хетчбэка Versa Note в конце 2019 года, а также перестанет реализовывать его в США. Об этом сообщает издание CarsDirect.
Вероятнее всего, его заменит представитель класса кроссоверов, возможно это будет модель Kicks. С меньшей долей вероятности указывается электрический Leaf нового поколения.
Причиной решения о снятии с производства Versa стало небольшое количество продаж модели.
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