Nissan прекратит выпускать хетчбэк Versa

Вероятнее всего, его заменит представитель класса кроссоверов, возможно это будет модель Kicks.

Японский автоконцерн Nissan прекратит производство хетчбэка Versa Note в конце 2019 года, а также перестанет реализовывать его в США. Об этом сообщает издание CarsDirect.

Вероятнее всего, его заменит представитель класса кроссоверов, возможно это будет модель Kicks. С меньшей долей вероятности указывается электрический Leaf нового поколения.

Причиной решения о снятии с производства Versa стало небольшое количество продаж модели.