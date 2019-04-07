Гриценко считает, что Зеленский не готов быть президентом Украины

При этом бывший министр выразил мнение, что кандидат осознаёт всю ответственность.

Экс-глава Минобороны Украины глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Незалежной Владимиром Зеленским сказал, что тот не готов к работе на высшем посту страны.

— Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, однако ответственность осознаёт, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов, — отметил Гриценко в своём фейсбуке.

Он подчеркнул, что Зеленский не будет терпеть коррупцию и мародёрство на президентском посту, а также не станет отказываться от курса на вступление в НАТО и Евросоюз и "унижать украинский язык".

Кроме того, бывший министр отметил, что у Зеленского нет никаких обязательств перед бизнесменом Игорем Коломойским.

По словам экс-главы украинского оборонного ведомства, он готов голосовать за Зеленского, если тот публично покажет свою команду и она будет убедительной.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. В нём примут участие Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.