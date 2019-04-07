Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Актриса Дарья Сагалова в третий раз стала мамой. Об этом исполнительница роли Светы Букиной из сериала "Счастливы вместе" сообщила в своём инстаграме.
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Друзья! Сейчас для очень многих будет очень неожиданная новость!!!! 1 апреля 2019 года в нашей жизни произошло чудо!!! К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся!!!! Мы бесконечно счастливы!!! Вселенная, я люблю тебя!!! Я самая счастливая многодетная мать на свете!!!)) кто бы сог подумать?)) У нас все хорошо... Мы уже давно дома, обживаемся, налаживаем режим... Очень многие ждали этого) еще больше были вообще не в курсе дел)) В связи с этим событием простите меня все, кого не поздравила с днями рождения в этом году, с важными событиями... Не пришли или не позвонили. @weisbergfilms @katrinassi @bardonata @bledans @arthurpirozhkov @boris_grachevsky_ 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
— 1 апреля 2019 года в нашей жизни произошло чудо! К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испёкся! Мы бесконечно счастливы, — написала Сагалова.
При этом пол ребёнка пока что остаётся в секрете. Добавим, что у Сагаловой уже есть две дочки.
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