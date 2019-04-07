Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Для большинства друзей девушки новость о её интересном положении стала настоящим сюрпризом.

Актриса Дарья Сагалова в третий раз стала мамой. Об этом исполнительница роли Светы Букиной из сериала "Счастливы вместе" сообщила в своём инстаграме.

— 1 апреля 2019 года в нашей жизни произошло чудо! К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испёкся! Мы бесконечно счастливы, — написала Сагалова.

При этом пол ребёнка пока что остаётся в секрете. Добавим, что у Сагаловой уже есть две дочки.