Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

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Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

В настоящее время случаи инфекционных заболеваний от укусов паукообразных не зарегистрированы.

В России начался сезон активности клещей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления тёплых дней и таяния снега, — говорится в сообщении.

Как отмечается, количество обращающихся за медицинской помощью после укуса клеща не превышает средних ежегодных значений. В настоящее время случаи инфекционных заболеваний от укусов клещей не зарегистрированы.

Ранее москвичей предупредили о начале активности иксодовых клещей в связи с потеплением.

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