В Москве госпитализирована актриса Алла Демидова

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В Москве госпитализирована актриса Алла Демидова

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Алла Демидова. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В столице госпитализирована актриса Алла Демидова, информирует агентство "Москва" со ссылкой на "Гоголь-центр".

Причина госпитализации на данный момент не сообщается.

В связи с произошедшим спектакль 7 апреля "Ахматова. Поэма без героя" с участием Демидовой в "Гоголь-центре" отменили и перенесли на 22 июня.

Алла Демидова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, получившая известность в театре на Таганке. Известна также по ролям в фильмах "Служили два товарища", "Крейцерова соната" и "Легенда о Тиле".

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