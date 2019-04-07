В Тюмени девочка упала с 10-го этажа, делая селфи

Пострадавшая находится в реанимации на аппарате вентиляции лёгких в состоянии медикаментозной комы.

На улице Амурской в Тюмени девочка-подросток 6 апреля выпала с 10-го этажа дома, делая селфи. По информации очевидцев, девочку страховали двое друзей, но в какой-то момент не смогли её удержать, сообщает Ura.ru.

По данным издания, на место прибыла скорая, которая доставила пострадавшую в ОКБ № 2. Девочку в экстренном порядке прооперировали нейрохирурги.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких в состоянии медикаментозной комы. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, но стабильное. Как пояснили изданию в больнице, девочке оказывается вся необходимая помощь.