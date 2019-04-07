Испытания "стрельбы дровами" из танка Т-80 сняли на видео

Чтобы проверить работоспособность нового орудия, разработчики выстрелили пыжом, сделанным из обыкновенного бревна.

Состояние модели одного из основных боевых танков Российской армии — Т-80 — после ремонта проверили необычным способом. Разработчики провели выстрел из нового орудия пыжом, сделанным из бревна.

При этом, чтобы деревянный снаряд не загорелся, в дуло залили воду. Кадры со стрельбой показал телеканал "Звезда". Отметим, сразу после выстрела полено разорвало на мелкие щепки.

Отметим, Танк Т-80 — основной боевой танк, производившийся в СССР и Российской Федерации. На вооружение Советской армии бронетехника была принята в 1976 году. В настоящее время модернизированные версии танка состоят на вооружении Российской армии.