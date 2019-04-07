Пельмень Кондольский рассказал Лайфу, как и зачем менял имя

Часть пельменей юноша решил оставить себе и поделиться с коллегами и родственниками, а остальные отправить в детские дома.

Житель города Троицка Челябинской области Роман Грошев, ныне зовущийся Пельменем Кондольским, рассказал Лайфу, как принял такое решение.

— Я участвовал в конкурсе "Кондольские продукты", розыгрыш на 200 килограммов пельменей — при условии, если я поменяю фамилию и имя на Пельмень Кондольский. Я [оказался] единственным, кто это сделал, и стал победителем. Организаторы сказали, что много людей восприняли этот конкурс несерьёзно, много кто шутил. А я решил не упускать возможность и действительно это сделать, — сказал Пельмень.

По его словам, он очень быстро принял решение — часа за четыре. 19 марта он отправился писать заявление.

— Получу паспорт на руки на следующей неделе. Тогда и получу приз — свои 200 килограммов пельменей. Часть пельменей оставлю себе и поделюсь с коллегами, родственниками, а остальные отдам в детские дома. Компания будет мне их поставлять по мере надобности, — поделился планами Кондольский.

По словам прославившегося юноши, он сам работает в рекламе и ему понравился маркетинговый ход кампании.

Родственники не поддержали меня. А я готов поменять все документы, даже военный билет. Думаю, служба будет весёлой Пельмень Кондольский

Напомним, ранее Лайф сообщил, что 18-летний житель города Троицка Челябинской области Роман Марсельевич Грошев стал Пельменем Марсельевичем Кондольским.