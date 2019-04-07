Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

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Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

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Транспортное средство перевозило детей на экскурсию, когда водитель пропустил поворот и съехал в овраг.

Не менее пяти человек погибли, десять пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в городе Матмата на юге Туниса, информирует местная радиостанция Mosaique.

Уточняется, что транспортное средство перевозило детей на экскурсию. Всего в автобусе было 28 человек, все они были жителями провинций Меденин и Татавин. По информации городских властей, автобус пропустил поворот и упал в овраг.

На месте происшествия работают спасательные службы.

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