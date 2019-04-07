Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

Транспортное средство перевозило детей на экскурсию, когда водитель пропустил поворот и съехал в овраг.

تعرف على أسباب الحادث حسب وزارة الداخلية 👇https://t.co/2VmH7QI82D — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) 7 апреля 2019 г.

Не менее пяти человек погибли, десять пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в городе Матмата на юге Туниса, информирует местная радиостанция Mosaique.

Уточняется, что транспортное средство перевозило детей на экскурсию. Всего в автобусе было 28 человек, все они были жителями провинций Меденин и Татавин. По информации городских властей, автобус пропустил поворот и упал в овраг.

На месте происшествия работают спасательные службы.