Стало известно, когда и с кем Дацик проведёт первый после освобождения бой

Любопытно, но соперник бойца легче его аж на 70 килограммов. Также известно, что само мероприятие будет закрытым.

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт свой первый после освобождения из тюрьмы бой 15 апреля. Об этом ТАСС рассказали организаторы поединка.

Его соперником будет Артём Тарасов, который на 70 килограммов легче Дацика.

При этом оба бойца получат за матч гонорары, а мероприятие будет закрытым. Добавим, в активе Тарасова пять боёв в ММА и ни одного поражения.

Националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, вышел из изолятора "Кресты-2" в феврале нынешнего года.