Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что команда специального прокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, незаконно предоставляет информацию средствам массовой информации.

— Похоже, что команда Боба Мюллера из тринадцати ненавистников Трампа и разгневанных демократов незаконно передаёт информацию в СМИ, в то время как фейковые издания создают свои собственные истории с источниками или без, — заявил он на своей странице в "Твиттере".

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался экс-директор ФБР Мюллер. Трамп и его помощники не единожды отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также опровергает утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.

Ранее Трамп назвал "паршивой работой" попытки демократов уличить его в сговоре с РФ.