В Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации выборов

Речь идёт о противозаконном использовании бюллетеней в восьми населённых пунктах районов Авдеевки и Торецка.

Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации на выборах президента Украины в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Незалежной.

— Полицейскими обнаружен видеоматериал с информацией о завышении количества голосов в пользу одного из кандидатов в президенты на некоторых избирательных участках, — говорится в сообщении.

Речь идёт о противозаконном использовании бюллетеней в восьми населённых пунктах районов Авдеевки и Торецка.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном использовании избирательного бюллетеня и голосовании избирателем более одного раза.

Ранее Лайф писал о том, что Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов.