В Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации выборов

Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации на выборах президента Украины в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Незалежной.
— Полицейскими обнаружен видеоматериал с информацией о завышении количества голосов в пользу одного из кандидатов в президенты на некоторых избирательных участках, — говорится в сообщении.
Речь идёт о противозаконном использовании бюллетеней в восьми населённых пунктах районов Авдеевки и Торецка.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном использовании избирательного бюллетеня и голосовании избирателем более одного раза.
Ранее Лайф писал о том, что Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов.
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