Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на дебатах в Киеве 14 апреля

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко, в первом туре выборов уступивший кандидату от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому, пригласил соперника перед вторым туром провести дебаты на стадионе "Олимпийский". Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина".

В качестве оптимальной для дебатов даты Порошенко назвал 14 апреля, а время — 19:00 или 20:00.

Напомним, Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента страны.