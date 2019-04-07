ЦБ сообщил о техническом сбое в системе быстрых платежей

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ЦБ сообщил о техническом сбое в системе быстрых платежей

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют информационные ресурсы.

Центробанк РФ сообщил гражданам о технических проблемах в работе системы быстрых платежей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Банк России информирует, что 7 апреля с 06:40 наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках системы быстрых платежей, — говорится в сообщении.

Сбои связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют информационные ресурсы, а о восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно.

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