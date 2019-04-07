ЦБ сообщил о техническом сбое в системе быстрых платежей

Центробанк РФ сообщил гражданам о технических проблемах в работе системы быстрых платежей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
— Банк России информирует, что 7 апреля с 06:40 наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках системы быстрых платежей, — говорится в сообщении.
Сбои связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют информационные ресурсы, а о восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени