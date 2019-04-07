Порошенко пообещал "много молодёжи" в своей команде в случае переизбрания

Он заявил, что продолжит экономические реформы для преодоления бедности, укрепит обороноспособность страны и вернёт украинских военнопленных.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко пообещал провести существенные изменения в составе своей команды в случае переизбрания на пост главы страны.

— Будут существенные изменения в команде, будет много молодых людей, — заявил Порошенко в интервью на телеканале "Украина".

Глава государства отметил, что в будущем продолжит экономические реформы для преодоления бедности, укрепит обороноспособность страны и вернёт украинских военнопленных. Кроме того, по его словам, продолжится "движение в ЕС".

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур голосования. В нём примут участие шоумен Владимир Зеленский и действующий украинский лидер Пётр Порошенко.