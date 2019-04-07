Лоза ответил на призыв Лебединского к России "поклониться" Украине

Российский музыкант Юрий Лоза в беседе с RT ответил на заявление певца Алексея Профессора Лебединского о том, что РФ должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

— Лебединский сейчас в Америке, схильнул несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в США отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь там, — сказал Лоза.

Напомним, российский певец Алексей Профессор Лебединский сказал, что РФ должна просить прощения у Украины, кланяться ей в ноги и возмещать ущерб.