В Белом доме отказались публиковать налоговые декларации Трампа

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В Белом доме отказались публиковать налоговые декларации Трампа

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Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

Ранее партия демократов запросила данные о налогах американского лидера за шесть лет.

Демократы в Конгрессе США никогда не увидят налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни в эфире Fox News.

По его словам, демократы сами "знают, что никогда не получат" налоговые декларации Трампа.

В начале апреля стало известно, что партия демократов запросила данные о налогах американского лидера за прошедшие шесть лет, на что президент заявил, что не намерен выдавать никакую информацию, "пока он будет находиться под аудитом".

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