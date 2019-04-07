Порошенко заявил о готовности пройти тесты на алкоголь и наркотики в WADA

Он также поблагодарил Владимира Кличко за эту идею и отметил важность процедуры.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности пройти тесты на алкоголь и наркотики во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

— Я полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко, более того, я благодарен ему… Я эти тесты пройду сразу же по прибытии, — заявил Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Он также подчеркнул всю важность данной процедуры и отметил существование угрозы, при которой лидером страны может стать человек, имеющий наркотическую зависимость.

Ранее Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве.

Как писал Лайф, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко утром 5 апреля сдали анализы на алкоголь и наркотики. Украинский лидер запретил публиковать полные результаты своих анализов.