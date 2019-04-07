Названа причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой

Народная артистка РСФСР Алла Демидова госпитализирована сегодня из-за повышенного давления, информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы "Гоголь-центра".
— С Аллой Сергеевной всё в порядке, плановое обследование. Поднялось давление, — пояснила агентству представитель театра.
По её словам, спектакль "Ахматова. Поэма без героя" с участием Аллы Демидовой теперь перенесли на июнь.
Ранее стало известно, что в столице госпитализирована актриса Алла Демидова.
Алла Демидова — советская и российская актриса, получившая известность в театре на Таганке. Известна также по ролям в кинолентах "Крейцерова соната", "Служили два товарища" и "Легенда о Тиле".
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