Названа причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой

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Названа причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Спектакль "Ахматова. Поэма без героя" с участием актрисы теперь перенесли на июнь.

Народная артистка РСФСР Алла Демидова госпитализирована сегодня из-за повышенного давления, информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы "Гоголь-центра".

— С Аллой Сергеевной всё в порядке, плановое обследование. Поднялось давление, — пояснила агентству представитель театра.

По её словам, спектакль "Ахматова. Поэма без героя" с участием Аллы Демидовой теперь перенесли на июнь.

Ранее стало известно, что в столице госпитализирована актриса Алла Демидова.

Алла Демидова — советская и российская актриса, получившая известность в театре на Таганке. Известна также по ролям в кинолентах "Крейцерова соната", "Служили два товарища" и "Легенда о Тиле".

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