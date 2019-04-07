В ЛНР сообщили, что пьяные украинские солдаты до смерти избили пенсионера

По данным разведки народной республики, причиной убийства пожилого мужчины послужило то, что он отказался отдать украинским военным свой мотороллер.

Пожилой житель посёлка Новотошковское, находящегося под контролем Киева в Луганской области, был жестоко убит пьяными украинскими военными. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Как уточнил Марочко, военные хотели забрать для собственных нужд мотороллер пенсионера. Но когда мужчина отказал, это вызвало гнев солдат и они принялись его жестоко избивать. Несмотря на то что конфликт произошёл на глазах у многочисленных прохожих, никто не пришёл на помощь мужчине, отмечает представитель ЛНР, поскольку люди боятся, что в таком случае они могут стать следующей жертвой ВСУ.

— Мужчину избивали до тех пор, пока он не перестал шевелиться, после чего один из военнослужащих, повернувшись к свидетелям сказал, что так будет с каждым, кто попробует им возражать, — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Как сообщал Лайф, в народных республиках Донбасса неоднократно отмечали факты преступлений, совершённых украинскими солдатами в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в начале марта офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ был расстрелян собственными подчинёнными за замечание по поводу распития алкоголя в части.